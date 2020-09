Confira onde assistir aos programas vencedores do Emmy Awards 2020

CB Correio Braziliense

A série 'Schitt's Creek' levou sete estatuetas de comédia - (crédito: Reprodução/Internet)

Em formato virtual, a 72ª edição do Emmy Awards premiou os melhores programas de televisão na noite deste domingo (20/9). Confira onde assistir aos programas e às séries vencedores das principais categorias da premiação.



Schitt's Creek

Após ser indicada em 15 categorias, a série Schitt's Creek abocanhou nove estatuetas da 72ª edição do Emmy, dentre elas a de Melhor série de comédia. A produção acompanha o casal Johnny Rose (Eugene Levy) e Moira (Catherine O'Hara), uma atriz de novelas norte-americana, que tem dois filhos: David (Daniel Levy) e Alexis (Annie Murphy). De uma hora para a outra, eles ficam sem dinheiro e se mudam para um lugar chamado Schitt's Creek, uma cidadezinha depressiva que, certa vez, compraram apenas por divertimento, e precisarão lidar com as mudanças na rotina e das pessoas ao redor.

A produção canadense está disponível na programação do canal pago Comedy Central. Composto por seis temporadas, as três temporadas iniciais estão disponíveis no Net Now. Além disso, é possível conferir a série no Prime Video com uma assinatura extra do canal Paramount.











Succession

Intitulada a Melhor série de drama, Succession narra a história de Logan Roy (Brian Cox), o patriarca de uma das famílias mais poderosas da atualidade. Dona de um império midiático, a responsabilidade da família vai muito além dos negócios internacionais. Para manter a hegemonia, os Roy entram em um jogo no qual lealdade é questionável e poder pode ser sinônimo de perigo.

A série com duas temporadas está disponível no streaming HBO Go e no Net Now para assinantes do pacote HBO.





Watchmen, da HBO, foi a produção mais lembrada no prêmio (foto: HBO/ Divulgação)

Watchmen

Watchmen levou o título de melhor minissérie. O programa se passa em uma realidade distópica e acompanha Angela Abar (Regina King), uma detetive policial que investiga o assassinato de um colega. Neste universo, os policiais usam máscaras sobre os rostos para protegerem as próprias identidades, e precisam descobrir a origem e o objetivo de um grupo supremacista chamado A Sétima Kavalaria, cujos membros usam máscaras semelhantes à do Rorschach.

Com uma temporada, o programa está disponível no streaming HBO Go e no Net Now para assinantes do pacote HBO.





Má Educação

O Melhor filme para TV, segundo a 72ª edição do Emmy, mostra como o sistema educacional dos Estados Unidos é abalado quando é descoberto o maior escândalo de apropriação indébita de fundos de escolas públicas da história do país.

O registro está disponível no streaming HBO Go e no Net Now para assinantes do pacote HBO.











Rick And Morty

O desenho que acompanha as aventuras e os descobrimentos de um super cientista junto ao neto, que não é muito brilhante, ganhou o título de Melhor animação pelo episódio The vat of acid episode, da 4ª temporada. Todas as temporadas das séries estão disponíveis no serviço de streaming Netflix.











RuPaul's Drag Race

Intitulado Melhor programa de competição, RuPaul's Drag Race é um reality show que está à procura da melhor drag queen dos EUA. Nele, as candidatas disputam esse título e o prêmio de cem mil dólares por meio de desfiles de modas, lipsync e performances.

As 12 temporadas do programa estão disponíveis na Netflix.











Last week tonight with John Oliver

Vencedor da categoria Melhor talk show de variedades, o programa Last week tonight with John Oliver oferece um olhar satírico das notícias, da política e dos eventos da atualidade. No Brasil, o talk show está disponível no serviço HBO Go e no Net Now para assinantes do pacote HBO.