Emicida lançará segundo livro infantil; obra está em pré-venda

(crédito: Wallace Martins/CB/D.A Press)

Depois de Amoras, livro lançado em 2018, o rapper Emicida se envereda novamente na literatura infantil. A partir de 5 de outubro, o artista lança o segundo livro do gênero da carreira, a obra E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas (Companhia das Letrinhas). O material está em pré-venda no site Laboratório Fantasma.

A história foi criada em uma noite em claro do rapper em uma viagem ao Vietña com a família. Ela se inspira na experiência paternal do rapper com as filhas Estela e Teresa. "Minha filha mais velha já não tem medo do escuro, mas a mais nova ainda tem. Pensando nos momentos em que ela acorda e temos que passear pela escuridão cantando baixinho, ficou muito mais fácil escrever o livro", diz o artista em material de divulgação.





Capa do livro E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas, de Emicida, com ilustrações de Aldo Fabrini (foto: Companhia das Letrinhas/Divulgação)





E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas retrata uma jornada em meio ao desconhecido em que o medo e a coragem são personificados. O objetivo é mostrar que o sentimento tem importância, mas que não é preciso colocá-lo ao centro da nossa existência.

"Falar sobre isso agora é uma forma de reorganizar as nossas emoções. É importante pacificar o nosso interior de uma forma urgente, principalmente as crianças, porque os pequenos sabem e sentem absolutamente tudo o que está acontecendo. Temos que falar com eles sobre isso considerando a sua grande capacidade de percepção", explica Emicida.

SERVIÇO

E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas

De Emicida. Ilustrações de Aldo Fabrini. Companhia das Letrinhas, 36 páginas. Preço: R$ 29,90.