Ana Maria Braga conta que quebrou o braço ao fugir de assédio de diretor

Em entrevista, a apresentadora lembrou ter sido assediada sexualmente - (crédito: Reprodução/TV Cultura)

A apresentadora Ana Maria Braga revelou que foi assediada no passado por um diretor de TV. Na ocasião, ela caiu da escada e quebrou o braço ao tentar fugir da violência. "Despenquei da escada", contou a contratada da Globo em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira (21/9).



"O assédio não foi feito fisicamente porque eu estava na sala de um diretor. Ele tinha pedido um projeto para mim, que ia ser muito bom para a televisão brasileira. Fiz um projeto lindo. Fiquei 15 dias trabalhando no projeto. Acreditando que eu pudesse sair do programa da tarde e ter um programa à noite na televisão", relatou, durante a entrevista, embora não tenha mencionado o nome do diretor nem o ano do acontecimento.

"Ele tinha me dito inclusive: 'Você pode ser a Hebe Camargo amanhã. Dependendo do que você fizer'. A Hebe já era a Hebe Camargo. Eu fiz um belo projeto jornalístico e levei. Quando levei, ficou na mesa dele. Ele me olhou, levantou da mesa e veio para cima de mim. Fiquei absolutamente estupefata”, relembrou.

"E eu fugi. Quando eu fugi da sala dele, saí com tanto ímpeto, que tinha uma escada. Despenquei da escada do nono andar até o oitavo, que era o departamento comercial. Alguém me socorreu e me acudiu. Eu quebrei o braço", relatou a apresentadora.

Ana Maria ainda afirmou que denunciou o diretor para o superior, mas afirmou que nenhuma providência foi tomada e ele seguiu no cargo.