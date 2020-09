José de Abreu critica Luana Piovani: "não é preciso inteligência"

CB Correio Braziliense

Após declaração polêmica a respeito do uso de máscaras em meio à pandemia, Luana Piovani recebeu, pelo Twitter, uma resposta do ator José de Abreu. A artista, que revelou estar contaminada pelo coronavírus neste domingo (20/9), foi criticada por dizer em uma filmagem que tomar sorvete “é o pulo do gato” para não utilizar o equipamento de proteção adequado.

Como legenda a um retweet do vídeo de Luana Piovani em uma viagem a Paris, no qual desvalorizou as recomendações da Organização Mundial da Saúde, José de Abreu questionou a inteligência da ex-modelo.

“A Luana é a prova de que para atuar não é preciso inteligência. Apenas talento. Aliás tem MUITA gente burra talentosa”, declarou o ator.





Entenda

Luana Piovani estava, na última semana, em uma viagem a Paris. Durante um passeio, a atriz compartilhou um vídeo em que dizia não gostar de sorvete, mas que seria uma boa maneira de driblar a OMS e não utilizar máscaras de proteção individual.

Depois, no domingo (20/9), durante uma live, ao ser questionada por uma espectadora se havia sido contaminada pelo vírus, Luana abriu o jogo com o público. "Estou covidiana. Por isso que estou trancadinha aqui nos meus aposentos reais. As crianças não podem passar da porta. A Andreia (babá das crianças), que é meu braço direito, também está com covid", disse.

Em outro momento, falou ainda sobre os colegas e familiares que estavam com ela antes do diagnóstico. “Todo mundo que teve contato comigo está em quarentena comigo. Não adianta nem fazer teste e dar negativo. Então, está todo mundo fechado em casa comigo”, finalizou.