'O auto da compadecida' tem sessão virtual para celebrar lançamento

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo Filmes/Divulgação)

Um dos filmes brasileiros de maior destaque, O auto da compadecida, de Guel Arraes, baseado na peça de Ariano Suassuna completa 20 anos. Para celebrar o longa que levou mais de dois milhões de espectadores aos cinemas, o material foi remasterizado, ganhando maior qualidade de imagem e novos efeitos especiais. Além da exibição em alguns drive-ins do país, a Globo Filmes preparou uma sessão on-line na próxima quarta-feira (30/9).

Além do exibição do filme, haverá um debate virtual em comemoração aos 35 anos do Grupo Estação, empresa brasileira que atua no ramo cinematográfico. É a Sessão Cineclube Estação que pode ser acessada pelo canal do grupo no YouTube.

Filme 'O auto da compadecida' (foto: Globo Filmes/Divulgação)

Duas décadas

As comemorações de 20 anos da produção teve início em dezembro de 2019 com o lançamento da minissérie no Globoplay, com cenas inéditas e novos efeitos. A minissérie foi exibida na TV Globo em 1999 e a versão cinematográfica foi lançada no ano seguinte.

A história de O auto da compadecida se passa no sertão da Paraíba, nos anos 1930, e conta as divertidas aventuras de João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello). O longa foi rodado parte em Cabaceiras, na Paraíba, e parte no Rio de Janeiro. O elenco reúne também Fernanda Montenegro, Diogo Vilela, Denise Fraga, Rogério Cardoso, Lima Duarte, Marco Nanini, Enrique Diaz, Paulo Goulart, Luís Melo, Maurício Gonçalves, Virgínia Cavendish, Aramis Trindade e Bruno Garcia. O diretor Guel Arraes também é coautor da adaptação ao lado de Adriana Falcão e João Falcão.