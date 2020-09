Avril Lavigne anuncia live beneficente para combater doença de Lyme

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP / LISA O'CONNOR)

A cantora Avril Lavigne anunciou uma live beneficente, em 24 de outubro, com transmissão ao vivo, a fim de arrecadar recursos financeiros para combater a doença de Lyme. Os fundos gerados pelos ingressos, com preço de U$ 25 no site oficial da artista, serão destinados para The Avril Lavigne Foundation e para Global Lyme Alliance.

“Uma vez que a doença de Lyme é uma pandemia, mas não uma prioridade global, precisamos de toda a ajuda que pudermos para erradicar Lyme” afirmou Avril Lavigne na publicação do Instagram. Transmitida por carrapatos, a doença causa irritações na pele e pode gerar sintomas de gripe, o que requer tratamento com antibióticos.

Segundo a Billboard, o show contará com músicas do recente álbum da artista, Head above water, lançado em 2019, e também singles famosos da carreira. A canção principal do recém álbum, com mesmo nome do título, conta a história da cantora no combate a doença de Lyme, a qual foi diagnosticada e batalhou contra ela durante anos.