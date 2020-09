Rolling Stone atualiza lista dos 500 discos mais importantes da música

CB Correio Braziliense

O álbum 'What's going on', de Marvin Gaye, foi considerado o melhor álbum de todos os tempos - (crédito: Motown Records/Divulgação)

A revista especializada Rolling Stone atualizou a lista dos mais importantes álbuns da história da música popular. Nomeado de Os 500 melhores álbuns de todos os tempos, o ranking deu espaço a novos artistas e teve mudanças na parte mais alta, incluindo a primeira colocação. Outro fator interessante da nova lista foi o de trabalhos importantes dos anos 2000 e 2010 conquistando posições no topo da lista, tendo Beyoncé, Kanye West, Kendrick Lamar e Jay-Z no top-50.

A lista é agora encabeçada por What's going on, do cantor Marvin Gaye. O álbum de 1971 era o sexto colocado da primeira edição do ranking lançado em 2003. Quem perdeu o lugar no topo foi Sgt. Pepper's lonely hearts club band, disco seminal dos Beatles. A banda formada por John, Paul, George e Ringo perdeu muito espaço. Antes com três álbuns no top-5, agora o grupo de Liverpool tem apenas o 5º lugar com Abbey road. Sgt. Pepper's, líder na primeira lista, amarga a 24ª colocação.

Outras mudanças interessantes estão no fato do álbum My beautiful dark twisted fantasy, de Kanye West, no 17º lugar do novo ranking, ser o disco mais bem colocado entre os lançados de 2010 até a atualidade e ser considerado melhor que trabalhos de Jimi Hendrix, The Velvet Underground, Bob Dylan e Miles Davies.

O tempo também foi bondoso com o Aquemini, lançado em 1998 pelo Outkast, 500º na primeira lista e agora 49º, ganhando impressionantes 451 posições de influência. Outro que ganhou influência com os anos foi Blue de Joni Mitchell, que aparecia em 30º em 2003 e agora, em 2020, figura no pódio com o terceiro lugar. Nevermind, do Nirvana, e Rumours, do Fleetwood Mac, atuais sexto e sétimos colocados, também subiram mais de 10 posições cada.

Mudanças tão drásticas se devem aos novos votantes que foram adicionados a banca que escolhe os discos da lista. Mais de 300 pessoas fizeram parte do produto final. Nomes como Billie Eilish, Beyoncé e Taylor Swift estavam lado-a-lado com artistas mais antigos como Gene Simmons, do Kiss, Lars Ulrich, do Metallica, e Morrissey, ex-The Smiths. Além de músicos, produtores e jornalistas votaram nos álbuns mais importantes da história.

Os 50 melhores álbuns da história da música popular, segundo a Rolling Stone

50 – Jay-Z – The blueprint

49 – Outkast – Aquemini

48 – Bob Marley And The Wailers – Legend

47 – Ramones – Ramones

46 – Paul Simon – Graceland

45 – Prince – Sign O’ the times

44 – Nas – Illmatic

43 – A Tribe Called Quest – The low-end theory

42 – Radiohead – OK computer

41 – The Rolling Stones – Let it bleed

40 – David Bowie – The rise and fall of Ziggy Stardust…

39 – Talking Heads – Remain in light

38 – Bob Dylan – Blonde on blonde

37 – Dr. Dre – The chronic

36 – Michael Jackson – Off the wall

35 – The Beatles – Rubber soul

34 – Stevie Wonder – Innervisions

33 – Amy Winehouse – Back To black

32 – Beyoncé – Lemonade

31 – Miles Davis – Kind of blue

30 – The Jimi Hendrix Experience – Are you experienced?

29 – The Beatles – White album

28 – D’Angelo – Voodoo

27 – Wu-Tang Clan – Enter the Wu-Tang (36 chambers)

26 – Patti Smith – Horses

25 – Carole King – Tapestry

24 – The Beatles – Sgt. Pepper’s lonely hearts club band

23 – The Velvet Underground – The Velvet Underground And Nico

22 – The Notorious B.I.G. – Ready To die

21 – Bruce Springsteen – Born to run

20 – Radiohead – Kid a

19 – Kendrick Lamar – To pimp a butterfly

18 – Bob Dylan – Highway 61 revisited

17 – Kanye West – My beautiful dark twisted fantasy

16 – The Clash – London calling

15 – Public Enemy – It takes a nation of millions to hold us back

14 – The Rolling Stones – Exile on main street

13 – Aretha Franklin – I never loved a man the way I love you

12 – Michael Jackson – Thriller

11 – The Beatles – Revolver

10 – Lauryn Hill – The miseducation of Lauryn Hill

9 – Bob Dylan – Blood on the tracks

8 – Prince and the Revolution – Purple rain

7 – Fleetwood Mac – Rumours

6 – Nirvana – Nevermind

5 – The Beatles – Abbey road

4 – Stevie Wonder – Songs in the key of life

3 – Joni Mitchell – Blue

2 – The Beach Boys – Pet sounds

1 – Marvin Gaye – What’s going on