Buraco do Jazz recebe festival com transmissão on-line

IR Irlam Rocha Lima

(crédito: Arquivo Pessoal)

Um do projetos musicais ao ar livre na capital de maior popularidade, o Buraco do Jazz, interrompido desde o início da pandemia, está de volta, com uma edição on-line. Para celebrar os 60 anos de Brasília, ocorre quinta-feira (24/9) e sexta-feira (25), entre às 19h e a 0h, o BSB Jazz Festival, na Praça dos Três Poderes, com a apresentação de 10 bandas. Da programação fazem parte também a feira de de economia criativa, com a participação de artesãos da cidade, e o já tradicional concurso de cangas.



Entre os grupos participantes do evento, sete foram convidados pela produção, enquanto três tiveram escolha do público. Os shows, sem acesso do público, terão cercamento e segurança para evitar aglomeração, e transmissão ao vivo pelo canal do projeto no YouTube. Na quinta, o line up reunirá Rosback, Joshua, Dos Bothers, Clara Teles, Bradixie Band; e sexta, Gambarazio, Jazz na Carta,Sabor de Cuba, Trio Fusion e Brasília Samba Jazz. Nas duas noites as apresentações começarão às 19h.



Criado em 2016, como ocupação de espaço público, o Buraco do Jazz recebeu a adesão dos brasilienses assim que iniciou a trajetória no gramado do Eixão Sul à altura da 214. Depois de passagem pela área externa do Complexo Cultural da Funarte (Eixo Monumental), passou a ser realizado no Parque da Cidade, onde está desde 2018. Em 100 edições, reuniu mais de 70 bandas -- a maioria formada por bandas brasilienses.





"Pela primeira vezes o Buraco do Jazz será realizado na Praça dos Três Poderes, no formato de festival, em dois dias. A programação teve que ser remodelada para atender as recomendações das autoridades sanitárias, determinadas pela pandemia de covid-19", explica Gustavo Frade, idealizador e produtor do Buraco do Jazz. "Tudo será feito de forma on-line, com transmissão pelas redes sociais do evento", acrescenta.

60 Anos -- BSB Jazz Festival

Buraco do Jazz, quinta-feira e sexta-feira das 19h às 00h, na Praça dos Três Poderes. Transmissão pelo canal do Buraco do Jazz no YouTube.