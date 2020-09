Banda Maria Sabina & a Pêia lança disco 'Brincando com fogo'

CB Correio Braziliense

(crédito: Rafael Novak/Divulgação)

Grupo liderado por Maria Sabina, vocalista e cavaquinista, lançou este mês o álbum Brincando com fogo. A partir de oito faixas, a banda brasiliense Maria Sabina & a Pêia teve a intenção de debochar de regras convencionais com alegria. Disponível nas plataformas de streaming, o disco é acompanhado pelo clipe da canção Acima do bem e do mal, inspirado em livro do filósofo Nietzsche, e pode ser visto no canal oficial da banda no YouTube.

O nome Brincando com fogo aparece como uma mistura de ação divertida que, ao mesmo tempo, é destemida. Neste sentido, o título remete ao enfrentamento que a banda quis propor em cima das convenções sociais como, por exemplo, na canção Acima do bem e do mal. Nietzsche, no livro Além do bem e do mal, inspira a música por retratar a capacidade do ser humano em ser original, sem que siga nenhuma norma criada pela sociedade.







Além da vocalista, a banda, em atividade desde 2005, é formada por Bruno Sodré, na guitarra, Bil, no baixo, e Éveri Nascidade de Si, nos sintetizadores, backing vocal e violão. O álbum conta com recursos do Fundo de Apoio a Cultura do Distrito Federal (FAC) e foi produzido por Adalberto Rabelo Filho.

Brincando com fogo é composto pelas faixas A desertora, Abalo sísmico, Acima do bem e do mal, Cara de inocente, Guerreiros reluzentes, Todo mundo é corno, Santa tecnologia e Manual de resistência cerebral.