CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

Após viralizar com uma foto de férias, o cantor Zé Neto passou a quarta-feira (23/9) celebrando os seguidores a mais que conseguiu no Instagram. A conta do sertanejo passou de 1,7 milhão para 2,6 milhões em pouco mais de 24 horas. E a razão foi um inusitado "volume" dentro da sunga (apelidado pelo artista de "grande Zé Neto").



Toda a história começou na terça-feira (22/9) quando prints de uma foto de Zé Neto (da dupla com Cristiano) somente de sunga azul começaram a bombar nas redes sociais. Com o nome até nos Trends Topics do Twitter, os internautas estavam surpresos com o aparente tamanho do órgão genital do cantor.

Sem perder a piada (e a chance de bombar nas redes), Zé Neto entrou na brincadeira postando montagens com a foto original e até publicando outras imagens com a esposa, Natália Toscano, cobrindo a cintura do marido (afinal a foto original foi excluída pelo Instagram por alguns instante).

Pelos stories, Zé Neto compartilhou a surpresa por conta do alto número de seguidores que estava recebendo e brincou com a possibilidade de publicar um nude, caso os fãs na redes social ultrapassassem a marca de 2 milhões — ao que a esposa responde com um sonoro "só que não".

Na manhã desta quarta, a marca foi batida, levando o cantor a se surpreender com a situação: "Fui dormir com 1,7 e acordei com 2,3!". A esposa aproveitou para brincar com o sertanejo: "Está famosinho, hein?". Aos risos, Zé Neto responde: "Eu não, meu pinto".

Oficialmente, a conta do artista chegou às 20h desta quarta com mais de 2,6 milhões de seguidores.