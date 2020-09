Festival Brasília Drive-in percorre regiões do DF com diversos shows

CB Correio Braziliense

Sertanejos Henrique e Ruan integram a programação do festival

O Instituto de Apoio Desenvolvimento e Utilidades Comunitárias e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec), com apoio do Instituto Cultural e Social do DF (InCs-DF), realizam o projeto Festival Brasília Drive-In: Todos os cantos da nossa cidade. Entre 26 de setembro e 8 de novembro, das 19h às 00h, diferentes lugares da capital federal receberão apresentações culturais. A entrada é franca e limitada por ordem de chegada.

O festival tem o intuito de levar shows, por meio do modelo drive-in, para Brazlândia, Planaltina, Santa Maria, Gama, Sobradinho, Samambaia e Sol Nascente. O evento conta também com uma programação variada com diferentes artistas e estilos. A entrada com garrafas e copos de vidro é proibida.

Confira a programação do Festival Brasília Drive-In: Todos os Cantos da Nossa Cidade:

Sábado (26/9)

Na Praça do Lago, em Brazlândia, com apresentação de Cacá Silva

Roni e Ricardo, às 20h30

Banda Imagem, às 22h

Domingo (27/9)

Na Praça do Lago, em Brazlândia, com apresentação de Cacá Silva

Rafael Silva, às 20h30

Miguel Santos, às 22h

Sábado (3/10)

No estacionamento ao lado da Administração regional de Santa Maria, com apresentação de Cacá Silva

DD Júnior, às 19h

Super Nova Vida, às 20h30

Disco Praise, às 22h

Domingo (4/10)

No estacionamento ao lado da Administração regional de Santa Maria, com apresentação de Cacá Silva

Roniel e Rafael, às 20h30

Grupo Sumidade, às 22h



Sábado (10/10)

No estacionamento do Estádio Bezerrão, no Gama, com apresentação de Cacá Silva

Banda Magia, às 19h

Henrique e Ruan, às 20h30

Nego Rainner, às 22h

Domingo (11/10)

No estacionamento do Estádio Bezerrão, no Gama, com apresentação de Cacá Silva

Amor Maior, às 20h30

Chiquita Bacana, às 22h

Sábado (17/10)

No estacionamento Múltiplas Funções, em Planaltina, com apresentação de Cacá Silva

Pileke Swingão, às 19h

Cuscuz com Leite, às 20h30

Batucada Raparigueiros, às 22h

Domingo (18/10)

No estacionamento Múltiplas Funções, em Planaltina, com apresentação de Cacá Silva

Os Criollos, às 20h30

Sábado (24/10)

No estacionamento do Estádio, em Sobradinho, com apresentação de Cacá Silva

Banda Matuskela, às 20h30

Brazilian Blues Band, às 22h

Domingo (25/10)

No estacionamento do Estádio, em Sobradinho, com apresentação de Cacá Silva

Juliana Muller, às 20h30

Célia Porto, às 22h

Sábado (31/10)

No estacionamento da Castelo Forte, em Samambaia, com apresentação de Cacá Silva

Luciano Ibiapina, às 20h30

Dhi Ribeiro, às 22h

Domingo (1/11)

No estacionamento da Castelo Forte, em Samambaia, com apresentação de Cacá Silva

Jonny, às 20h30

Banda Maranatha, às 22h

Sábado (7/11)

Na chácara 128 A/E, no Sol Nascente, com apresentação de Cacá Silva

Provérbio X, às 20h30

Arena Louvor, às 22h

Domingo (8/11)

Na chácara 128 A/E, no Sol Nascente, com apresentação de Cacá Silva

Viela 17, às 20h30

Bebeto Cerqueira, às 22h

