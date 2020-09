Planeta Atlântida cancela edição de 2021

CB Correio Braziliense

(crédito: André Feltes/Agência Preview/Reprodução Instagram)

Em comunicado oficial postado nesta quinta-feira (24/9) nas redes sociais, a equipe do Planeta Atlântida anunciou o cancelamento do evento de 2021 em razão da pandemia do novo coronavírus.

Apesar das novas soluções adotados por outras produtoras, a organização do evento optou pelo cancelamento. “A energia do Planeta não cabe em um drive-in, não tem como acontecer em uma live. É que nem um fim de tarde com os amigos olhando o mar: nada substitui”, informa o comunicado.





Sim, gente, é triste, mas não teremos Planeta Atlântida em 2021. :( Vamos ficar aqui contando os minutos para que 2022 chegue logo e a gente possa matar a saudade da melhor vibe do Planeta ?? pic.twitter.com/qhOqXOgOkF — Planeta Atlântida (@planetatlantida) September 24, 2020

Este ano, em fevereiro, o festival reuniu mais de 75 mil pessoas em dois dias de atrações. O evento, realizado pelo Grupo RBS e pela DC Set Group, contou com a participação de Anitta, Gusttavo Lima, Alok, Raimundos, entre outros.

Festival

Realizando anualmente em Florianópolis, o Planeta Atlântida é um festival de música que ocorre desde a década de 1990. Inicialmente, era mais voltado para o rock, mas com o passar do ano outros estilos passaram a integrar a programação. Nomes internacionais como The Offspring, Kesha, Pitbull e Jason Mraz passaram pelo palco do evento.