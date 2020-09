Atriz de 'Black-ish' prepara série sobre o trabalho de líderes negras

CB Correio Braziliense

(crédito: Rich Fury/Getty Images/AFP)

Depois de atuar na série de tevê Black-ish, Marsai Martin, de 16 anos, segundo o portal The Hollywood Reporter, se prepara para lançar uma série sobre o trabalho de mulheres negras que se destacaram em cargos de liderança. Intitulado como Baddies, o projeto ainda não tem data prevista de estreia, mas está no processo de negociação com o mercado de entretenimento.

"As mulheres negras sempre contribuíram para a cultura americana. Elas simplesmente nunca tiveram o reconhecimento” afirma Marsai Martin, que busca fortalecer a representatividade, de uma maneira divertida, de pessoas negras na indústria audiovisual dos Estados Unidos.

Ao lado dos pais Joshua e Carol, Marsai Martin fundou a produtora Genius Productions e foi a produtora executiva mais jovem de Little (A Chefinha) em 2019. A atriz nasceu em 2004 e é reconhecida pela atuação em Black-ish, série que retrata uma família afro-americana de classe média, na qual o pai começa a se reconhecer dentro de uma identidade cultural.