MTV Miaw 2020: veja destaques da premiação apresentada por Manu Gavassi e Bruna Marquezine

Na noite desta quinta-feira (24/9) ocorreu a premiação 2020 do MTV Miaw. A terceira edição do evento, que foi adaptada aos cuidados com a pandemia de covid-19, ocorreu com várias participações especiais — algumas até internacionais — (em maioria por meio de vídeos), colaborações e, é claro, muita música.



A abertura ficou com as apresentadoras Manu Gavassi e Bruna Marquezine. Com referências a reality e a amizade das duas, as BFFs deram um show em um musical.

Uma das atrações mais esperadas, Anitta apresentou direto de Salvador (no Forte São Marcelo) o hit Me gusta, parceria com Cardi B e Myke Towers. A patroa caprichou na coreografia.





Outra que também arrasou na coreo foi Ludmilla. A artista escolheu nada mais, nada menos, do três hits para levar ao palco e o medley foi de cair o queixo.

Após a revelação do namoro com Vitão, Luisa Sonza subiu ao palco ao lado do amado para uma romântica performance de Flores. Mas a apresentação da musa foi mais do que o boy. Luisa também arrasou nos hits com Braba e Toma.

Outro que brilhou em uma performance explosiva foi Djonga. Com um desabafo contra o racismo, o artista apresentou Oto patamá, Olho de tigre e O cara de óculos.

Lady Gaga também prestigiou o evento, mas não cantando. A artista recebeu o prêmio de Hit global com Rain on me (parceria com Ariana Grande).