Vitão anuncia single após polêmicas envolvendo namoro com Luísa Sonza

California, além de título da canção, foi o nome escolhido por Luísa para vira-lata adotada por Vitão - (crédito: Instagram/Reprodução)

A resposta às polêmicas surgidas após Vitão e Luísa Sonza assumirem o namoro vem em formato de single. Neste domingo (20/9), o cantor anunciou no Instagram a live de lançamento da música marcada para quinta-feira (24/9), às 20h. California, além de título da canção, foi o nome escolhido por Luísa para a cachorra adotada por Vitão.









Depois do lançamento de Flores, em parceria com Luísa, California aparece em meio a críticas positivas e negativas ao cantor. Com pronunciamentos de Whindersson Nunes, ex-marido da cantora, muitos usuários das redes sociais não reagiram bem ao novo casal formado. A música encerra as atividades do álbum Ouro, estreado pouco antes do começo da pandemia.

Vitão participou de uma live da ativista Luisa Mell, atuante na luta pelo direitos dos animais, em 13 de setembro, na qual conta sobre a adoção de California, novo animal de estimação do artista. Além de falar sobre a relação com a vira-lata, ele revelou que o nome foi sugerido pela namorada.

O cantor conta com mais de seis milhões de ouvintes mensais no Spotify e participa do ranking dos artistas mais escutados no Brasil, ao lado de Gustavo Lima e Dilsinho. No cenário internacional, o último single Flores ficou entre as top 50 músicas, da mesma plataforma, em Portugal.