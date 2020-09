Fernanda Paes Leme rebate Mário Frias: 'Macho fragilizado e limitado'

CB Correio Braziliense

Depois de revelar nas redes sociais sobre ter quebrado o vibrador após utilizá-lo muito, Fernanda Paes Leme publicou, nesta quinta-feira (24/9), no Instagram, uma resposta a Mário Frias. A atriz descobriu, por meio do texto de Mariliz Pereira Jorge, que o secretário da Cultura comentou que a vida dela é muito solitária, por isso teria quebrado o objeto. Na publicação, ela rebateu o cometário e o chamou de “macho fragilizado e limitado”.

Fernanda Paes Leme questionou sobre a responsabilidade do trabalho que Mário Frias exerce, enquanto secretário da Cultura, para ter tido tempo de fazer o respectivo comentário. Aproveitou, também, para ressaltar que não é solitária, mas que viveu momentos sozinhas na quarentena, em que respeitou o isolamento, “ao contrário dos membros do governo”.

A atriz, no final da postagem, disse que não se importa com o que Mário Frias pensa dela, uma vez que não acha que ele “tenha conhecimento real de algo”. Para finalizar, Fernanda Paes Leme explicou o motivo de ter feito a publicação, que, segundo ela foi “porque além de um bom vibrador, expor macho fragilizado e limitado também me dá prazer”.