Selena Gomez mostra cicatriz de transplante: 'me sinto confiante'

CB Correio Braziliense

A cantora Selena Gomez passou por cirurgia em 2017 - (crédito: Instagram @selenagomez/ reprodução)

Pela primeira vez, a cantora Selena Gomez mostrou a cicatriz decorrente de um transplante de rim feito em 2017 para tratamento do lúpus, doença que a artista revelou ter em 2015. Pelas redes sociais, ela relatou como o processo foi difícil e a vergonha que ela tinha da cicatriz oriunda da cirurgia.



“Quando fiz meu transplante de rim, lembro de ter sido muito difícil no início mostrar a minha cicatriz. Eu não queria que ela aparecesse nas fotos, então eu usava coisas que pudessem cobri-la. Agora, mais do que nunca, eu me sinto confiante em quem sou e do que passei e estou orgulhosa disso", escreveu Selena Gomez no Instagram.





A cantora foi diagnosticada com lúpus em 2013, mas só revelou aos fãs dois anos depois. A doença inflamatória, que pode afetar órgãos e tecidos, levou a artista a fazer um transplante de rim. Na ocasião, o órgão foi doado pela amiga de infância de Selena, Francia Raisa.

“Palavras não podem descrever a minha gratidão pela minha amiga Francia Raisa. Ela me deu um presente, doando seu rim para mim. Eu sou incrivelmente abençoada. Eu te amo muito irmã. O lúpus continua incompreendido, mas temos progressos”, concluiu Selena na época do transplante.