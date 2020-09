HBO Max anuncia série derivada de 'Pretty little liars'

CB Correio Braziliense

Na onda de spin-offs e reboots, uma nova produção de Pretty little liars foi anunciada pela plataforma HBO Max. Ambientada em outra cidade e com outros personagens, Pretty little liars: original spin será uma versão alternativa à original, embora ambas compartilhem o mesmo universo.

A série começa vinte anos atrás, após vários eventos quase destruírem a cidade de Millwood. No presente, um grupo de garotas acabarão pagando pelos pecados cometidos por seus pais há 20 anos. Pretty little liars: original spin tem início três anos após os acontecimentos da última temporada da série original e deve vir mais sombria e misteriosa que a anterior.







O desejo dos produtores da nova série, Roberto Aguirre-Sacasa e Lindsay Calhoon Bring, é expandir o universo de Pretty little liars com mais mistérios, assassinatos e escândalos, respeitando a história original. Apesar da ligação entre as duas produções, os dois se referem à nova série, que ainda não tem data de estreia prevista, como um reboot.





Segredos

Baseada na série literária homônima escrita por Sara Shepard, Pretty little liars está disponível no catálogo da Netflix. A produção norte-americana, estrelada por Troian Bellisario, Sasha Pieterse, Lucy Hale, Shay Mitchell e Ashley Benson, estreou há 10 anos em um canal de tevê dos Estados Unidos e se tornou um sucesso entre o público jovem. Ao todo, são sete temporadas.

A série narra a história de cinco amigas que eram atormentadas por mensagens anônimas e pelos segredos que escondiam. Em 2018, de acordo com informações do portal HighSpeedInternet, a produção foi a mais assistida no Brasil na Netflix.