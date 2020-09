Amazon Prime Video prepara série derivada de ‘The Boys’

CB Correio Braziliense

Cena da segunda temporada da série 'The Boys' da Amazon Prime Vídeo - (crédito: Jasper Savage/Amazon Studios)

Embalada pelo sucesso da segunda temporada de The Boys, a Amazon Prime Video está trabalhando em uma nova história no mesmo universo dos super heróis. A série spin-off ainda não tem nome, mas se passará em uma universidade exclusiva para poderosos.

O produtor de The Boys, Craig Rosenberg, assina o roteiro do primeiro episódio e assume o papel de criador da série. Eric Kopke, showrunner da original, entra como produtor executivo assim como outros nomes envolvidos no seriado baseado no quadrinho que entrou na lista de best-sellers do New York Times.

O seriado conta a história de personagens superpoderosos que estudam em uma faculdade da Vought exclusiva para eles. A trama vai tratar de problemas mais jovens e escolares, com a competitividade e os hormônios envolvidos. Contudo, o tom continua similar ao da série original, com a violência e a irreverência apresentadas em duas temporadas na Amazon Prime Video.

The Boys chega a segunda temporada e vem lançando um episódio por semana, às sextas-feiras, desde 4 de setembro. O final vai ao ar no serviço de streaming no dia 9 de outubro. A série já tem confirmada a terceira temporada, prevista para 2021.