Projeto brasiliense promove oficinas sobre ritmos da cultura popular

CB Correio Braziliense

(crédito: Isaac Nunes)

Até 9 de outubro, sempre às sextas-feiras, o projeto Ocupação horizontal, do Complexo Cultural de Planaltina, lançará vídeos no formato de oficinas pelo YouTube. Neles, mestres e mestras da cultura popular compartilham os conhecimentos sobre ritmos tradicionais, como o coco de roda, feito pela mestra Martinha do Coco, que está disponível no canal do projeto.



Desde sexta-feira (25/9), a oficina do brasiliense Tico Magalhães sobre samba pisado também está disponível para o público. Em outubro, se apresentam mestre Hugo, de pernambuco e mestre Chico, do Maranhão.

Algumas das oficinas que compõem o projeto, iniciado em agosto, estão disponíveis e podem ser acessadas a qualquer momento. Os interessados em participar de aulas inéditas ainda podem garantir um certificado digital, basta preencher o formulário e responder a lista de chamada após o término da oficina.

“Fico honrado em participar dessa ocupação horizontal.Vou ensinar um pouco de nossa brincadeira, o samba pisado, que nós, do Seu Estrelo, desenvolvemos aqui em Brasília. Falaremos um pouco do ritmo, que traz a energia do cerrado, da técnica, da prática, assim como desse olhar para a cidade”, destaca Tico Magalhães, por meio de nota. Para o capitão do grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro, o projeto também é uma oportunidade de trocar e aprender com outros mestres.



Em outubro, o Ocupação horizontal trará diretamente de Pernambuco e do Maranhão, duas grandes referências da cultura popular: mestre Hugo e mestre Chico, que ministram aulas nos dias 2 e 9, respectivamente.



Mestre Hugo e o maracatu do baque virado (PE)

Mestre do maracatu nação, também conhecido como maracatu de baque virado, Hugo Leonardo é o responsável por guiar a percussão de grupos locais. Essa forma de expressão cultural é composta de muitas referências africanas e marcada pela riqueza estética e pela musicalidade.



O tambor de crioula do mestre Chico (MA)

Francisco Lucas Macedo, o mestre Chico, encerra o cronograma de oficinas com uma aula sobre o tambor de crioula, manifestação cultural popular de matriz afro-brasileira, muito presente e difundida no Maranhão. Alcantarense, nascido em Guririba, é herdeiro legítimo das tradições africanas e capaz de tirar dos tambores que constrói, o batuque que há séculos vem sendo tocado no Maranhão.



Confira programação completa, sempre às sextas-feiras, a partir das 17h:

2/10

Maracatu baque virado, com mestre Hugo Leonardo (PE)



9/10

Tambor de crioula, com mestre Chico (MA)

Serviço



Projeto Ocupação horizontal (Complexo Cultural de Planaltina) - Oficinas

Pelo canal do projeto no YouTube. Certificado de participação das oficinas inéditas mediante inscrição por formulário. Às sexta-feiras (25/9, 2/10 e 9/10), a partir das 17h. O projeto reúne mestres e mestras de diferentes estados em oficinas virtuais gratuitas de samba pisado, maracatu baque virado e tambor de crioula, respectivamente. Outras oficinas do projeto estão disponíveis no canal no YouTube. Gratuito.