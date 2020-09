Sertanejo Fernando Zor processa ex por chamá-lo de pai ausente

CB Correio Braziliense

(crédito: Fernando e Sorocaba/Divulgação)

Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, protagoniza mais um desentendimento com a mãe da filha primogênita Kamilly Zor. Na ocasião, o cantor acionou à Justiça depois que Aline Oliveira expôs a relação dos dois, ao dizer que ele é um "pai ausente".

Além do processo judicial, Fernando também bloqueou Aline nas redes sociais. De acordo com as informações publicadas por Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a ex-companheira está proibida de falar publicamente sobre o cantor.

No início de setembro, Aline postou um desabafo nas redes sociais. Na ocasião, Kamilly também se pronunciou e afirmou que o pai sempre foi ausente. “Já estou acostumada”, afirmou em texto publicado nas redes sociais. De acordo com o posicionamento de Aline nas redes sociais, o pai nunca foi presente e às vezes fugia dos encontros com a filha.

Agora, Kamilly, de apenas 18 anos, vem sendo alvo de críticas por parte de fã clubes do cantor. A mãe dela disse que solicitou a Fernando que defendesse a filha, o que não teria acontecido.