Nick Fury terá série de tevê no Disney+, segundo site

O ator Samuel L. Jackson retorna ao papel de Nick Fury, personagem vivido no Universo Marvel (Marvel Cinematic Universe, ou MCU), em uma série de tevê que está sendo desenvolvida pela plataforma Disney+. A informação é da revista Variety que conseguiu por fontes, com exclusividade.



Na publicação, o jornalista Joe Otterson diz que a trama ainda não foi divulgada, mas a série da Marvel Studios terá produção e roteiros de Kyle Bradstreet, que escreveu e fez a produção executiva de Mr. robot. Os representantes de Bradstreet, de Samuel L. Jackson e da Disney ainda não confirmaram a informação.

A última aparição de Fury, chefe monocular da agência governamental clandestina S.H.I.E.L.D, em filmes do MCU, foi durante a cena pós-créditos de Homem-Aranha: Longe de casa (2019). Entretanto, ainda não está definido de que ponto, na linha temporal, a história da série partirá. O projeto está em fase de desenvolvimento na plataforma de streaming, mas fontes da Variety afirmam que o Disney+ deve encomendar a primeira temporada da produção em breve.

Confira a última aparição de Nick Fury, em Homem-Aranha: Longe de casa:

Nicholas Joseph "Nick" Fury

O personagem é um herói de guerra do Exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Surgindo como um fumante de charutos, líder de uma unidade de elite do Exército (o Comando Selvagem), Fury tornou-se um agente da CIA e conseguiu chegar ao posto de Comandante Geral da S.H.I.E.L.D, subordinado diretamente ao presidente dos Estados Unidos da América. No MCU, atualmente, Nick é um dos personagens mais influentes na trama. É Fury quem recruta os super-heróis que formarão Os Vingadores.

Nick aparece pela primeira vez na produção da franquia para o cinema, também, em uma cena pós-créditos no primeiro filme de Homem de Ferro, em 2008 e, a partir disso, em vários outros longas do Universo Marvel, como representante da agencia que lidera. Samuel L. Jackson também havia interpretado o personagem em dois episódios da série da ABC, Agents of S.H.I.E.L.D.