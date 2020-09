Evento literário lusófono terá lançamento de escritoras de Brasília

CB Correio Braziliense

(crédito: Tânia Andrade/Arquivo Pessoal)

A 2ª edição do Encontro das Letras Portugal terá na programação desta segunda-feira (28/9), às 14h (horário de Brasília), o lançamento da Coleção 2 Mulherio das Letras, pela editora Venas Abiertas. Dentre os 15 livros publicados na coletânea, dois são de escritoras brasilienses: Fractais, de Tânia Andrade; e Camafeu, de Nádima Nascimento. Além delas, as autoras Ana do Santos, Cris Lira, Socorro Borges, Cassiana Lima Cardoso, Diana Pilate, Eva Vilma, Tânia Sasse, Tânia Souza, Dirce Carneiro, Karine Bassi e Maria Lucia Seidl-de-Moura estarão ao vivo no evento on-line, que contará com a leitura de poemas e apresentação dos respectivos trabalhos, por cada autora.



2º Encontro das Letras Portugal

Iniciado na sexta-feira (25), o encontro este ano é realizado no formato virtual. Nele, ocorrem registros e transmissões de painéis, homenagens, bate-papos, lançamentos, saraus, feira de livros, entre outras atividades on-line, com a participação de escritoras de países lusófonos, ou seja, de língua portuguesa, como Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Angola, e claro, Portugal que sedia o evento. O intuito é de que, a partir de ações do coletivo Mulherio das Letras, em nível local, nacional e internacional, haja a promoção do protagonismo feminino na produção e distribuição literária.

O Encontro das Letras Portugal é transmitido ao vivo, de forma gratuita, sem a necessidade de inscrição, pelo Facebook e pelo YouTube. A programação completa pode ser encontrada nas redes sociais e no blog oficial do evento.

Autoras brasilienses

Tãnia Andrade, autora do livro 'Fractais' que será lançado na Coleção 2 Mulherio das Letras, pela editora Venas Abiertas. (foto: Caetano Yamamoto)

Tânia, radicada em Brasília há 12 anos, contou ao Correio como se sente ao lançar Fractais, o primeiro livro da carreira, por meio do evento internacional. “Teremos um espaço neste evento, aberto pelo Mulherio das Letras de Portugal, para apresentar o nosso trabalho a colegas autoras de diversos países. É o primeiro livro que tomei coragem de publicar, mesmo gostando de escrever desde sempre. Fractais são fragmentos, que se repetem, que ao mesmo tempo que são iguais se diferem, como flocos de neve. O livro fala da minha trajetória, desde a infância em Angra (dos Reis) até sair e levar a minha poesia comigo por várias cidades onde morei até chegar a última: Brasília. Gosto muito daqui. Também fala das pessoas de quem me aproximei e observei: trabalhadores do mar, do campo, da cidade, do sertão, da periferia. Ele fala de alma e de descoberta”, conta Tânia, que se diz eufórica e, ao mesmo tempo, com medo do desafio de apresentar o primeiro trabalho, que considera muito íntimo.

A autora e poetisa foi apresentada ao projeto do coletivo feminino por Beth Fernandes, que lançou o livro De ponta-cabeça, na primeira coleção do selo Mulherio das Letras. No sarau de lançamento, Tânia participou como convidada, assim como a também autora e poetisa brasiliense, Nádima Nascimento, que agora publica Camafeu.

Nadima Nascimento, autora do livro 'Camafeu', lançado na Coleção 2 Mulherio das Letras, pela editora Venas Abiertas. (foto: Amanda Skeff/Divulgação)

“Eu acho uma oportunidade incrível, porque é um grupo de mulheres bem heterogêneo e muito interessante. Assim como pelo o fato de estarmos todas juntas. O aconchego feminino no projeto é muito harmônico e foi um grande achado para mim. Cada uma com sua voz. E, no meu caso, sou grande admiradora do belo, da cultura da paz, mas também sou acadêmica. (Por isso) Camafeu é um livro feminino de poemas, que tem duas linhas: a luz azul e a luz vermelha. A azul tem a ver com a madurez e a vermelha com o erótico. São poemas mais soltos e não tão direcionados como meus outros livros. É um livro de bolsa, de começo suave, com o poema Algodão doce, e que se encerra com poemas mais quentes”, explica Nádima, que se interessou pelo projeto por ter um apelo mais popular e, especialmente, por ser feito por mulheres. A escritora faz parte da Academia de Letras e Música do Brasil (Almub) e Academia Inclusiva de Autores Brasilienses (Aiab).



O lançamento, em nível nacional, das obras da Coleção 2 Mulherio das Letras ainda não tem data definida por questões relacionadas à distribuição, mas as autoras garantiram que se organizam para realizá-lo assim que for possível.

Serviço

2º Encontro das Letras Portugal - Lançamento da Coleção 2 Mulherio das Letras

Pelo perfil no YouTube e Facebook do Mulherio das Letras Portugal; e perfil no YouTube e Facebook da assessoria In-finita. Em 28 de setembro, às 14h (horário de Brasília) ou às 18h (horário de Lisboa). Lançamento da Coleção 2 Mulherio das Letras, que ocorre dentro da programação on-line do 2º Encontro das Letras Portugal. Dentre as obras da coletânea, estão as brasilienses Fractais, de Tânia Andrade; e Camafeu, de Nádima Nascimento. O evento é gratuito e não necessita de inscrição prévia.