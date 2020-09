Diretor confirma que filmagens de 'Avatar 2' estão concluídas

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Internet)

Após os atrasos nas filmagens, as gravações de Avatar 2 estão concluídas. A informação foi confirmada pelo cineasta e diretor da produção, James Cameron. Além de questões ligadas ao combate do novo coronavírus, a sequência do filme de 2009 está em produção há anos, e teve a data de lançamento adiada oito vezes ao todo.

Como em outros longas, a equipe de Avatar 2 também precisou pausar o trabalho em decorrência das medidas de contenção do vírus. No entanto, em junho, as filmagens foram retomadas e, de acordo com Cameron, estão 100% finalizadas. O filme tem estreia marcada em 2022.

Pandemia

Apesar da gravação ter ocorrido na Nova Zelândia, país que respondeu à pandemia de maneira eficaz e rápida, as filmagens ficaram paradas durante quatro meses e meio. “Conseguimos operar. Conseguimos filmar e levar uma vida mais ou menos normal por aqui. Tivemos muita sorte, então não vejo obstáculos para que terminemos os outros dois filmes”, disse Cameron em conversa com Arnold Schwarzenegger durante uma vídeo chamada.

Com as filmagens concluídas, uma outra etapa da produção do filme entra em cena até a finalização do material.

Novidades

Avatar foi estrelado por Sam Worthington, Zoë Saldaña e Sigourney Weaver, que retornam na sequência do filme. Kate Winslet, Oona Chaplin (Game of thrones) e Cliff Curtis, de Fear the walking dead, são as novidades no elenco.

Em 2019, Cameron chegou a publicar no Twitter a primeira imagem das gravações de Avatar 2.

Sequências

A história dos Na’vi, uma tribo de alienígenas na qual o humano, Jake Sully, se integra, não para no segundo filme. Ainda conforme a conversa de Cameron com Schwarzenegger, o terceiro longa da sequência também está em processo de finalização, com ao menos 95% da produção concluída.

As estreias dos próximos filmes, até a quinta parte, estão marcadas sequencialmente para 2022, 2024, 2026 e 2028.



