Grupo de reggae de Planaltina lança single com mensagens positivas

(crédito: Sofia Santana e Ster Maia )

A banda de reggae de Planaltina Mmarrul lança, nesta terça-feira (29/9), o primeiro single que irá compor o álbum Canções para o mundo novo, a faixa Só agradeço, que estará disponível em todas as plataformas digitais. Os artistas lançarão uma faixa por mês, das 12 canções do disco, que trazem as mensagens e os conceitos para apresentar a nova banda, reformulada depois da composição anterior, de 10 anos.

“Nem todo fim é o fim de tudo, nem tudo que se desmonta, se perde. Pode ser apenas um recomeço, um momento novo para idealizar coisas antigas sob novos conceitos. Onde o velho se junta com o novo, o diferente se torna normal. Onde a visão ampla de tudo é primordial para colocar nossos sentimentos em forma de poesia, acordes e melodias, onde a mensagem que liberta, que acalma, ou que traga sempre sentimentos bons, seja sempre a principal referência para nós”, define a banda, no perfil do YouTube, criado em março.

A frase resume bem a trajetória e os novos rumos do grupo que inicia, em um ano conturbado, o projeto com a proposta de trazer mensagens positivas e a diversidade sonora como referências. “Neste trabalho novo, estamos abordando muito a questão da esperança, do otimismo, do amor. Mensagens positivas, que levem coisas boas para quem ouvir e tiver contato com as nossas músicas”, conta Ronailto Santana, que compõe o Mmarrul junto aos artistas de Planaltina, Marcos Túlio, Marcos Marçal, Roni Santana e Lu Maia.

Segundo o músico, o álbum Canções para o mundo novo é bem sugestivo para o momento, assim como a faixa Só agradeço. Ele conta que precisaram se adaptar para dar continuidade ao trabalho, iniciado em fevereiro, a partir do Projeto Livre. “Muita coisa mudou e vai mudar, e as pessoas que não acompanharem e se adaptarem poderão ficar para trás. Estamos produzindo no estúdio, tomando todos os cuidados necessários e possíveis. É um processo complicado. Há um tempo a gente gravava e todo mundo curtia e se envolvia. Estávamos todos juntos na sala. Agora, como é uma gravação de estúdio, canal por canal, não é necessário que todos estejam ao mesmo tempo para gravar. Estamos usando isso ao nosso favor na pandemia”, esclarece.

Sobre a sonoridade da nova proposta, Ronailto conta que o reggae segue sendo o gênero dominante, mas que os músicos passeiam entre outras referências.“A nossa base é o reggae, mas também tem outras influências como o hip hop e até o pop. Cada membro da banda traz as próprias influências de estilo, por exemplo, o baterista, que é super rock'n’ roll. Vira um liquidificador sonoro, mas o reggae predomina”, explica.

Ao final das gravações, serão 12 faixas lançadas, uma a cada mês, e a banda ainda pondera sobre a produção de uma canção bônus. “O mercado mudou muito, e pegamos uma fase em que o lançamento de uma álbum inteiro de uma vez, às vezes, é uma desvantagem para quem é músico independente. O interessante é ir soltando as faixas periodicamente nas plataformas para que a gente tenha maiores chances na divulgação do trabalho”, explica o músico.

Ronailto ainda garante que, para o público, vai ser um trabalho carregado de muito sentimento. “Todos estamos com o coração cheio de muitas coisas para dizer. Estamos muito empolgados e temos expectativas boas sobre a aceitação do trabalho que estamos produzindo”, finaliza.