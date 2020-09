Angélica, Xuxa e Eliana se reencontram e vídeo movimenta internet

CB Correio Braziliense

Xuxa, Angélica, Eliana, Luciano Hulk e Junno Andrade - (crédito: Instagram/Reprodução)

As apresentadoras Angélica, Eliana e Xuxa fizeram um reencontro surpreendente que movimentou a internet neste domingo (27/9). Foi a rainha dos baixinhos quem postou o primeiro registro nas redes sociais, em uma foto na qual aparecem as três apresentadoras, o marido de Angélica, Luciano Hulk, e Junno Andrade, namorado de Xuxa. O momento marcante, que reuniu as eternas artistas infantis, também foi registrado em um vídeo, no qual elas aparecem deitadas no chão, rindo e festejando.

“Então, se eu não consegui com a foto anterior com essa eu consigo. Tenho certeza que consigo escutar um coro de Vou de táxi, Os dedinhos…porque todo mundo tá feliz”, escreveu Xuxa no perfil do Instagram, marcando as duas amigas.

Na foto anterior ao vídeo, Xuxa ainda escreveu: Saio muito pouco, sou considerada pelos meus amigos uma pessoa estranha...mas quando saio e encontro pessoas que eu gosto, fico tão feliz. Viro criança de novo. E você, olhando essa foto,...virou criança?", peguntou aos seguidores, que responderam com vários "sim" nos comentários.

Eliana também compartilhou o vídeo, contando os bastidores do encontro. A companheira do Melocoton também explicou na legenda que a reunião ocorreu após realizarem o teste da covid-19, como medida de segurança: “Devidamente testadas, resolvemos nos reunir para matar a saudade e dar boas risadas. Foram horas sem NINGUÉM pegar o celular, algo raro nos dias de hoje, mas antes de ir embora deu nisso. Migles que encontro delícia. Amei real! Angel e Luciano obrigada por todo o carinho com minha Manu e meu Arthur. Eva, Joaquim e Benício são adoráveis. Xu e Junno vocês arrasaram no sushi vegano. Próximo encontro vai ser em SP, tá?”, convidou a apresentadora.

Já Angélica, a dona da pinta mais famosa do Brasil, escreveu:“Viva a vida miglinhas”, como legenda do vídeo gravado pelo marido Luciano Hulk.

Os fãs e seguidores foram à loucura e deixaram milhares de comentários nas publicações das artistas, como “minha infância toda”, “Lindas demais”, e “as melhores apresentadoras do mundo”, reagiram alguns deles.

Confira o vídeo: