Thelma Assis, ex-BBB, sofre acidente no palco do 'Criança Esperança'

(crédito: Denis Cordeiro/Divulgação)

Em post nas redes sociais, a médica e ex-BBB Thelma Assis contou que sofreu um pequeno acidente durante a participação no programa Criança Esperança, da Rede Globo, no domingo (27/9). Com uma postagem de antes e depois no Instagram, Thelminha compartilhou uma foto na qual aparece com um curativo no testa. Ela explicou que entrou “de cabeça no chão” depois de pisar em falso no palco do evento.

Thelma foi uma das apresentadoras da edição 2020 do programa ao lado de Fábio Porchat. Em uma sequência de vídeos, a médica brincou que costuma “mergulhar de cabeça” em tudo que faz, o que justificaria o tombo. A outra justificativa estaria na emoção de estar e contribuir para o projeto. “Acabei pisando em falso, caí do palco, meti a cara no chão, cortei a testa, levei alguns pontos, mas estou bem”.

Thelma Assis com curativo após acidente no Criança Esperança 2020 (foto: Instagram/ Reprodução)

A campeã do Big Brother Brasil 2020, com experiência na carreira de medicina, compartilhou que deve ficar com uma cicatriz no local cortado, mas que não vê problema nisso. Thelminha decidiu mostrar no Instagram o acidente para não deixar nenhuma dúvida aos seguidores. “Toda vez que eu me lembrar dessa cicatriz, vou me lembrar desse dia especial", afirmou Thelma, que agradeceu a todos pela experiência do Criança Esperança.