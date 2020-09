Nova versão do filme 'Jovens bruxas' vai ao ar em outubro no streaming

Depois de duas décadas do lançamento da primeira versão, o filme Jovens bruxas vai ganhar um reboot. Feita pela produtora Blumhouse, a nova produção estará exclusivamente disponível na plataforma Prime Video a partir de 27 de outubro, véspera da festa de Halloween.



Em 1996, quando lançado, o longa trazia a história de um grupo de adolescentes que entrou em contato com o universo da bruxaria e não se conteve em abusar das descobertas. Dirigido por Andrew Fleming, o enredo original parte da jovem Sarah, uma nova estudante que se torna amiga de três garotas deslocadas que praticam bruxarias. O filme contava com a participação de Fairuza Balk, Neve Campbell, Rachel True e Robin Tunney.

O reboot continuará com o toque de terror envolvente, mas com novas possibilidades na história. A adaptação trará um novo quarteto de bruxas iniciantes: "Ao entrar em uma nova escola, Hannah se torna amiga de Tabby, Lourdes e Frankie, e rapidamente se torna a quarta integrante do grupo, mas ela percebe que, de alguma maneira, ela traz um poder maior ao quarteto”, diz a sinopse.

Roteirizada por Zoe Lister-Jones, conhecida pela direção de Band aid, a nova versão terá novos intérpretes como Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone e Zoey Luna.







The Craft has its coven! The movie, written, directed and produced by @ZoeListerJones, has cast Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone and Zoey Luna to join the witchy, wonderful reimagining of the iconic ‘90s film. pic.twitter.com/qa4JxYGtyL