Netflix divulga imagens da quarta temporada de The Crown

(crédito: Des Willie/Netflix/Divulgação)

A Netflix apresentou novas imagens oficiais da quarta temporada de The Crown. As novidades vem como divulgação do novo ano da série que chega em 15 de novembro ao serviço de streaming. Nas fotos são apresentadas as caracterizações de Gillian Anderson, como Margareth Thatcher, e Emma Corrin, vivendo a princesa Diana.

A nova temporada da produção original Netflix se passa nos anos 1980 com os bastidores da Dama de Ferro, primeira mulher que alcançou o cargo de Primeira-Ministra da Inglaterra. Também serão revelados detalhes da introdução de Diana à família real, além de continuar o enredo que vem sendo construído nas últimas três temporadas do seriado que tem a rainha Elizabeth como protagonista.

O elenco ainda conta com Olivia Colman no papel de Elizabeth II; Helena Bonham-Carter interpretando a Princesa Margaret; Tobias Menzies na pele do Príncipe Philip; e Josh O’Connor vivendo príncipe Charles. Este será o último ano desta formação de elenco, que assim como o primeiro grupo viverá o papel por duas temporadas.

E por falar em patroa… As fotos da 4ª temporada de The Crown chegaram na minha mesa e temos Emma Corrin como Princesa Diana e Gillian Anderson como Margaret Thatcher. Chega dia 15 de novembro no meu site. pic.twitter.com/4yoOv2ENhf — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 29, 2020

Já estão garantidos para a quinta temporada Imelda Staunton (Harry Potter e a Ordem da Fênix) para viver a protagonista; a princesa Margaret será assumida por Lesley Manville (Trama fantasma); o Príncipe Phillip por Jonathan Pryce (Dois papas); e Diana que será Elizabeth Debicki (Tenet).

As gravações do quarto ano terminaram pouco antes do agravamento da pandemia. A próxima temporada só inicia os trabalhos de produção em 2021, o que torna a previsão de The Crown ir ao ar com novos episódios para 2022.

Teaser da quarta temporada de The Crown