Netflix divulga primeiras imagens do musical 'Uma invenção de Natal'

Cena do musical 'Uma invenção de Natal' da Netflix

As primeiras imagens do musical Uma invenção de Natal foram reveladas pela Netflix nesta terça-feira (29/9). Ambientada no período natalino, a produção narra a história de um fabricante de bonecos que, após a traição do aprendiz confiável, conta com a ajuda da neta para resgatar a magia da festividade. O filme tem lançamento marcado para 13 de novembro.

Em Uma invenção de Natal, o fabricante de brinquedos Jeronicus Jangle teve a mais significativa peça roubada pelo aprendiz de confiança e tem a ajuda da criativa neta para curar antigas feridas e reviver a magia no dia a dia. A trilha sonora que acompanha o musical foi composta pelos músicos John Legend e Usher, a fim de mostrar a força e o poder das possibilidades no filme.

Cena do musical 'Uma invenção de Natal' da Netflix

Além dos artistas norte-americanos, Uma invenção de Natal tem, na produção, Philip Lawrence, Davy Nathan, e Kiana Ledé. Escrita e dirigida por David E. Talbert, a aventura musical conta com um elenco de estrelas, como Forest Whitaker, vencedor do Academy Awards, Madalen Mills, Keegan-Michael Key, vencedor do Emmy, Sharon Rose, Phylicia Rashad, Anika Noni Rose, Kieron Dyer, Justin Cornwell, Lisa Davina Phillip, Hugh Bonneville.