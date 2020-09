'Brilha, Kyara, brilha': Bebê brasiliense com AME ganha homenagens musicais

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo Pessoal)

A família Matta, do Paraná, se comoveu após saber da história de Kyara Lis, bebê de um ano e um mês diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME). Como forma de homenagear à brasiliense, a família de músicos compôs e produziu uma música intitulada Brilha, Kyara, brilha.



A faixa é inspirada no nome da brasiliense que significa brilho, luz e ilustre. Em tom de cantiga, “a mensagem da canção é justamente passar a pureza, alegria, singeleza, esperança, amor que a criança traz para todo o mundo”, conta Cristiane da Matta, uma das compositoras da música. A família acompanha a história da Kyara por meio das redes sociais e decidiu usar a música para ajudar na campanha para a compra do medicamento Zolgensma, que custa aproximadamente R$ 12 milhões.



Outro grupo musical que decidiu usar as melodias para dar voz à campanha é formado por professores da Escola de Música de Brasília. A iniciativa Músicos juntos pela Kyara foi lançada na última semana pelos professores de canto Alysson Takaki, Maria de Barros e Dani Baggio. Os profissionais pensaram em sensibilizar as pessoas por meio da música nas redes sociais. E, assim, difundiram o desafio para alunos, amigos cantores e instrumentistas a participarem da causa.

Na prática, os músicos explicam a situação de Kyara em vídeos, dedicam trechos de canções para ela e na sequência, desafiam, individualmente, mais quatro amigos músicos a fazerem o mesmo em até 48 horas no Instagram, Facebook ou no Twitter. Além do engajamento em Brasília, a ação conta com o apoio de profissionais do ramo musical de outras cidades do país.