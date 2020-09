Após pedido dos fãs, Miley Cyrus divulga versão de 'Heart of glass'

CB Correio Braziliense

(crédito: YouTube/Reprodução)

Depois da apresentação feita no iHeartRadio Music Festival, na qual cantou canções autorais e Heart of glass, da banda Blondie, Miley Cyrus foi cobrada pelos fãs para que postasse o cover na internet. Após responder um tuíte afirmando que a versão seria lançada nesta terça-feira (29/9), a artista liberou a música em todas as plataformas de streaming.









Miley Cyrus esteve presente no iHeartRadio Music Festival com três músicas autorais, inclusive Midnight sky, último lançamento da cantora, e a versão de Heart of glass, canção da banda de rock dos anos 1970 e 1980. No Twitter, Debbie Harry, vocalista do grupo, compartilhou e elogiou a performance da artista.



Em 27 de setembro, Miley Cyrus perguntou por meio de um tuíte se deveria lançar a versão de Heart of glass nas plataformas digitais. Um seguidor pediu para que fosse disponibilizada ainda nesta terça-feira. A artista, então, confirmou que a versão estaria na internet ainda neste dia. No final da tarde, Miley Cyrus postou que 'por demanda popular', o cover agora está disponível para todos.





By popular demand my Heart Of Glass cover is up on steaming services https://t.co/mQaPI3EyjH pic.twitter.com/eZXfVh15KG — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) September 29, 2020