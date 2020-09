'Marvel 616': nova série documental da Disney+ ganha trailer

CB Correio Braziliense

(crédito: Marvel/Divulgação)

Por meio do trailer divulgado nesta terça-feira (29/9), o público pode conferir uma amostra da nova produção da Disney+, Marvel 616. O material é um documentário em série, com oito episódios, que mostra os bastidores de histórias, personagens e criadores do Universo Marvel. Cada um dos episódios é dirigido por um cineasta diferente trazendo perspectivas únicas para cada produção.





Os capítulos da série antológica irão apresentar depoimentos de personalidades ligadas à editora, ao mundo dos cosplays, às mulheres desbravadoras da Marvel Comics, à descoberta de personagens esquecidos da Marvel como, por exemplo, o inusitado Homem-Aranha japonês que ganhou uma série tokusatsu no Japão, com direito a um robô gigante.



O programa, que será lançado em 16 de novembro nos Estados Unidos, ganhou trailer com legenda em português, além do poster oficial. Embora exista uma data de estreia americana, para os brasileiros, o status de lançamento ainda é “em breve”. Vale lembrar que o lançamento da plataforma no Brasil está marcada para 17 de novembro.



Confira o poster: