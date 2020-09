CB Correio Braziliense

(crédito: SBT/Divulgação)

A apresentadora Eliana vai estrear na transmissão da Libertadores da América, pelo SBT, nesta quarta-feira (30/9), às 21h30, durante a partida entre Flamengo e Independiente del Valle, do Equador. O jogo acontece no Maracanã. A participação da apresentadora será no quadro "Torcedor SBT". A informação é do jornal O Dia.

A emissora de Silvio Santos está apostando em sua equipe de apresentadores nas transmissões do campeonato. Na semana passada, a participação especial ficou por conta de Ratinho, durante o jogo entre Palmeiras e Guarani também na fase de grupos da Libertadores.

Além de Eliana, o jogo também terá os comentários do ex-jogador Júnior Baiano e a participação do comentarista Eugênio Leal, que tem contrato com a Fox Sports, mas foi "emprestado" pela emissora apenas para partida.

Flamengo e Del Valle vai ser transmitido para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, parte do Paraná (exceto Curitiba e Maringá), Centro-Oeste, Norte e Nordeste (exceto Recife). Outro jogo que a emissora vai transmitir é a partida entre River Plate e São Paulo, que será exibida para o restante do Brasil.