Gregório Duvivier participa de bate-papo sobre 'A vida invisível'

CB Correio Braziliense

(crédito: Fabio Seixo/Divulgação.)

A Sociedade Brasileira de Psicanálise realizará uma nova edição do evento Ciclo de Cinema e Psicanálise. O encontro será virtual, em 6 de outubro, às 20h, e pode ser acessado por meio do YouTube. Este ano, o filme analisado será A vida invisível, dirigido por Karim Aïnouz, e contará com a presença de Gregório Duvivier.

Além dele, as psicanalistas Alice Paes e Luciana Saddi farão parte do bate-papo, realizado em parceria com o o Museu da Imagem e do Som e o jornal Folha de São Paulo. O público também poderá interagir com perguntas e posicionamentos, por meio do chat do YouTube.



Na ocasião, o longa-metragem não será exibido.

Romance



O longa é um romance com viés dramático e se passa em 1950, no Rio de Janeiro. A obra é baseada na produção literária homônima de Eurídice Gusmão e tem participação artística de Fernanda Montenegro, Gregório Duvivier, Carol Duarte e Julia Stockler.

O enredo fala sobre duas irmãs, Eurídice e Guida, que vivem em meio à um cenário conservador. Em dado momento, elas são separadas e impedidas de seguir os sonhos. No entanto, as duas não desistem do objetivo que têm e nem de se reencontrar.