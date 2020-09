Bar Primo Pobre terá karaokê com banda ao vivo às quartas-feiras

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcus Oliveira/Divulgação)

O bar Primo Pobre, localizado na Asa Norte, inova em mais uma forma de entretenimento para a capital. As quartas-feiras do local serão destinadas à apresentações de karaokê e todos poderão soltar a voz no palco do estabelecimento.



Diferente da maioria dos karaokês tradicionais, no Primo Pobre, os cantores serão acompanhados por uma banda completa que tocará ao vivo, apesar disso o bar não abrirá mão do monitor que passará a letra da música escolhida.

Com repertório eclético, as faixas vão do rock ao sertanejo, com ênfase para Evidências, a faixa mais tocada nos karaokês do país segundo uma pesquisa da KWC Brasil.

Programação musical da semana do Primo Pobre

Quarta-feira (30/09) – 18h às 22h - Karaokê com banda ao vivo

Quinta-feira (01/10) - 18h às 22h - Música brasileira com Victor Vitrolla e Richemy Oliveira Sexta-feira (02/10) - 18h às 22h - Leo Cabral

Sábado (03/10) – 14h às 18h - Pagodão do Primo com Vinícios Oliveira

Sábado (03/10) – 18h às 22h - Dj A + Umiranda: hip hop noite toda (18h às 22h)

Domingo (04/10) – 17h às 21h -Tropical jazz com Jazz na carta + convidados

Serviço

Bar Primo Pobre

Karaoke com música ao vivo

Todas as quartas-feiras, a partir das 17h, no Primo Pobre Bar ( CLN 203, Bl. D - Asa Norte).