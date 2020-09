AC/DC anuncia oficialmente retorno com projeto musical

CB Correio Braziliense

(crédito: Twitter/Reprodução)

Uma das maiores bandas da história do rock, AC/DC anunciou a volta à atividade. O grupo apresentou a formação com o retorno do cantor Brian Johnson e do baterista Phil Rudd. Os dois se juntam a Angus Young, Stevie Young e Cliff Williams. O quinteto se reúne para o projeto Pwr up.

Desde 2018 existem rumores sobre um eventual retorno da banda lendária. Em julho deste ano, Dee Snider, vocalista do Twisted Sister, deu uma entrevista afirmando que o álbum já estaria pronto, mas foi adiado devido a pandemia de covid-19.

A última vez que os integrantes estiveram juntos foi para o álbum Rock or Bust, lançado em 2014. Mas a banda foi se desmanchando depois do lançamento. Brian Johnson, com problemas auditivos, deu lugar a Axl Rose que comandou os vocais da turnê e Phil Rudd teve problemas judiciais após ser acusado de porte de drogas e de planejar um assassinato. Cliff Williams chegou a anunciar aposentadoria, mas aparentemente voltou atrás.

A banda teve uma grande perda em 2017 com a morte de Malcom Young, guitarrista da formação original e membro fundador da banda. O artista sofria de alzheimer e demência. Pessoas ligadas à produção do novo disco afirmam que algumas faixas terão guitarras gravadas por Malcolm.