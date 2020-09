Viola Davis compartilha vídeo do maestro João Carlos Martins

CB Correio Braziliense

(crédito: VALERIE MACON/ AFP e MIGUEL SCHINCARIOL /AFP)

Mais uma vez, Viola Davis está de olho nas produções artísticas brasileiras. Após a atriz e produtora compartilhar uma obra de Fábio Gomes, artista plástico de Trindade, em Goiás, na última terça-feira (29/9), a estadunidense publicou nas redes sociais um vídeo do maestro João Carlos Martins, no qual ele toca uma transcrição do compositor Johann Sebastian Bach.

A publicação no Instagram oficial de Viola registra mais de 237 mil visualizações e conta um pouco da história do maestro brasileiro, que voltou a tocar piano depois de muitos anos com ajuda de uma luva articulada. “Isso”, escreveu a atriz concordando com a frase: “não desista, apesar de todas as dificuldades”.

João Carlos Martins também comentou a publicação. "Eu não acredito. Que honra! Você é minha convidada em 27 de outubro de 2021, no Carnegie Hall, para comemorar os 60 anos da minha primeira aparição no Carnegie", ele escreveu para Viola.

A comemoração oficial do maestro João Carlos Martins seria realizada em outubro deste ano, mas foi adiada em decorrência da pandemia do novo coronavírus.