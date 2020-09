Quatro membros do RBD se reunirão em show virtual em dezembro

CB Correio Braziliense

(crédito: Universal Music/Divulgação)

Depois de 12 anos desde o último show, integrantes da banda RBD se reunirão para uma apresentação ao vivo e virtual, intitulada Ser o parecer. Sem Alfonso Herrera e Dulce Maria, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Von Uckermann participam em 26 de dezembro de uma maratona em homenagem à geração rebelde. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (30/9) nas redes sociais dos artistas.

A programação começa às 10h, no horário de Brasília, com seis horas de tributo aos fãs, quando os admiradores poderão enviar vídeos e memórias relacionados à banda para o site https://www.seroparecer.world/. Depois, às 18h, o quarteto se junta para a apresentação, que poderá ser vista mediante compra de ingresso.



Os tíquetes estarão à venda a partir de 2 e 3 de outubro para usuários do Spotify que receberem um link exclusivo para acessar a oferta. No dia 4, para quem se cadastrou no portal. O público, em geral, terá direito à compra a partir do dia 5.

RBD nas plataformas digitais

Como forma de aquecer os fãs, em 1º de outubro, quatro álbuns ao vivo do RBD chegam às plataformas digitais. São eles: Generación RBD en Vivo, Live in Hollywood, Tour Celestial 2007. Hecho en España e Live in Brasília, esse último gravado na capital federal durante um dos aniversários da cidade na Esplanada dos Ministérios para 500 mil pessoas. Os discos também estarão disponíveis no Canal Oficial do RBD no YouTube.

Antes do anúncio de mais quatro álbuns nas plataformas digitais, em 3 de setembro, nove discos do RBD já haviam sido liberados digitalmente, um pedido antigo dos fãs do grupo mexicano que surgiu em 2009 a partir da telenovela Rebelde.