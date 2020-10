Maurício de Souza homenageia Quino, cartunista que morreu nesta quarta

VO Victória Olímpio

(crédito: Maurício de Souza)

Nesta quarta-feira (30/9), morreu aos 88 anos o cartunista argentino Joaquín Salvador Lavado, o Quino, mundialmente conhecido por ser o criador da personagem Mafalda. Segundo o jornal argentino Clarín, ele não resistiu às complicações de AVC sofrido na última semana.

O cartunista Mauricio de Souza, criador da Turma da Mônica, lamentou a morte de Quino e o homenageou com um depoimento e uma ilustração das personagens Mafalda e Mônica. Confira abaixo a mensagem:

QUINO VIVE



O amigo Quino está agora desenhando pelo universo com aqueles traços lindos e com um humor certeiro como sempre fez. Criou sua Mafalda, hoje de todos nós, no mesmo ano em que eu criei a Mônica, em 1963. Por isso, nos tornamos irmãos latino-americanos para desbravar o mundo dos quadrinhos. Estive com ele em 2015, em Buenos Aires, no Centro Cultural Brasil-Argentina, onde o presenteei com uma Mônica ao lado da Mafalda na comemoração dos 50 anos das duas personagens. Uma pessoa dócil e um dos maiores desenhistas de humor de todos os tempos. Quino vive agora mais forte dentro de nós.



Mauricio de Sousa

Alguns ilustradores como Thiago Borbolla, Laerte Coutinho e Tarcísio Motta também prestaram suas homenagens ao cartunista com ilustrações. A morte foi confirmada pelo editor do artista, Daniel Divinsky, pelo Twitter.

A primeira edição foi publicada em setembro de 1964, na revista Primeira plana. Foram, ao todo, desenvolvidas mais de 1.900 histórias da personagem. Entre os temas abordados por Mafalda estão o meio ambiente, a política, questões filosóficas, os conflitos internacionais e o entretenimento cotidiano.