Marysa Alfaia lança clipe póstumo com Gerson King Combo; confira

CB Correio Braziliense

(crédito: Rhay Salina/Divulgação)

A cantora Marysa Alfaia divulgou o videoclipe da faixa Eu parei, canção gravada por ela em parceria com Gerson King Combo, que morreu em 22 de setembro em decorrência de infecção generalizada e de complicações da diabetes após súbita internação. Esse é um dos trabalhos póstumos do artista, que também havia gravado um DVD próprio, ainda inédito.

A canção foi gravada pela primeira vez por Marysa em 2005 em espanhol, intitulada Me paré, e integrou o álbum Na batida da Alfaia. A música é de autoria da cantora, com o marido, o produtor francês David Villefort, e o cantor e compositor Johnny Lammas. Depois, a faixa reapareceu em 2017 no EP Guerreira brasileira.

Neste ano, Marysa lançou a versão com Gerson, que foi convidado no ano passado para a nova interpretação por intermédio de Getúlio Cortes, com quem se apresentava no Beco das Garrafas. A ideia foi trazer para a composição o groove do funk e o tempero do soul para uma abordagem mais pop-funk.

O clipe, que foi finalizado na quarentena, teve a presença dos intérpretes e também do ator Vandré Silveira, que roteirizou o vídeo e acabou se tornando um importante personagem na narrativa. “Outros amigos de diferentes profissões atenderam ao meu convite e se juntaram para colaborar na gravação, fazendo o papel do público que vem aparecendo para me dar uma força na iniciativa de ajudar. O que começa com um certo esforço debaixo do sol escaldante de dezembro, e acaba virando uma alegria e um grande happening de comemoração no final”, explica Marysa em material de divulgação.

A nova versão de Eu parei integra o projeto Parei pra te escutar, um conjunto de produtos que serão lançados mensalmente no mercado digital por meio do selo Caravela em parceria com Warner Music e da agência Lua Produções e Eventos.