Thiaguinho grava música de Zezé Di Camargo e Luciano para série da dupla

Depois de contar a trajetória de sucesso no cinema, na literatura e no teatro, os irmãos Zezé Di Camargo e Luciano preparam uma websérie para celebrar os 30 anos de carreira. Nesta quarta-feira (30/9), o cantor Thiaguinho, que também terá uma série documental sobre o projeto Tardezinha, foi o convidado da dupla sertaneja para um dos capítulos da produção. Ao todo, serão cinco episódios, com diferentes convidados, produção de Felipe Duram e previsão de estreia para novembro.





Na ocasião, os músicos regravaram a música Dois corações e uma história, de 1998. A ideia do projeto dos irmãos é que, em cada episódio, os participantes cantem grandes clássicos da dupla. A fim de trazer cantores da atualidade, dos mais diversos gêneros musicais, Zezé Di Camargo e Luciano tiveram como convidada, na semana passada, a sertaneja Marília Mendonça. A rainha da sofrência gravou Você não é mais assim, lançada em 2000, e compartilhou o encontro nas redes sociais.







É o amor, canção que compõe o primeiro LP de Zezé Di Camargo e Luciano, de 1991, será o próximo compromisso da dupla e terá participação de Luan Santana. A faixa foi responsável por lançar os irmãos no mercado e alcançou o topo das paradas na época. Maria Bethânia e Raça Negra, inclusive, são artistas que fizeram versões da canção. É o amor chegou a ser regravada por mais de sete intérpretes alcançando a marca de um bilhão de execuções.

A dupla é formada pelos irmãos nascidos em Pirenópolis, Goiás, que trilharam caminho na música até se consolidarem no gênero sertanejo com a música É o amor. Além dessa faixa, Zezé Di Camargo e Luciano carregam sucessos como Dou a vida por um beijo, Para mudar a minha vida e Mentes tão bem. O filme 2 Filhos de Francisco foi lançado em 2005 e conta a história da vida e carreira dos artistas.



Este mês, Luciano apresenta ao público um projeto pessoal. O cantor prepara o lançamento de um álbum solo de músicas gospel para 16 de outubro. A Ti Entrego tem 15 faixas e faz parte de um projeto antigo do artista. Apesar da notícia, Luciano não deixará o trabalho ao lado do irmão Zezé Di Camargo.