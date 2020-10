Justiça aceita acusação de estupro contra o ex-BBB Felipe Prior

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo/ reprodução )

O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou uma acusação de estupro contra o ex-BBB Felipe Prior. A audiência de instrução e julgamento está marcada para 10 de maio. A informação é da Folha de S. Paulo. Prior vai responder pelo crime de estupro que teria ocorrido em São Paulo, em 2014. O processo segue em segredo de Justiça.



No despacho, o juiz Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger afirmou que há provas suficientes para indiciar o ex-BBB. "Verifico que as provas que instruem a denúncia demonstram a materialidade do crime e suficientes indícios a atribuir autoria. Não é caso de rejeição liminar, portanto, recebo a denúncia", afirmou.

A denúncia contra o arquiteto foi feita, no início de agosto, pelo Ministério Público de São Paulo. Ela foi apresentada dois dias após a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) concluir o inquérito sem indiciar Prior por dois estupros e uma tentativa de estupro. Os crimes teriam ocorrido entre 2014 e 2018.

Relembre o caso

Em março, três mulheres apresentaram denúncias contra o participante do BBB. Os crimes teriam ocorrido em 2014, 2016 e 2018, em festas universitárias da InterFau (Faculdade de Arquitetura de São Paulo).

As histórias foram divulgadas pela revista Marie Claire, que trouxe detalhes de como os crimes teriam acontecido.