Ronnie Von lança canal no YouTube : 'Significa que eu sou um youtuber?'

AE Agência Estado

apresentador Ronnie Von lançou um canal no YouTube, publicando seu primeiro vídeo em 24 de setembro. "Eu me envolvendo com YouTube significa que eu sou um youtuber?", brincou, concluindo com o meme "significa".

"Eu sempre trabalhei no canal dos outros, em que todo mundo me dizia o que fazer. Aqui eu obedeço à sua ordem. E você vai viver a minha vida, o meu cotidiano, que não é muito diferente da sua, pode ter certeza", explicou.

Ronnie Von pretende dar dicas de vinhos e culinária, além de conversar com personalidades no que chamou de "Garagem do Ronnie", que terá vídeos às quartas-feiras e aos domingos, às 19h.

O apresentador está fora da televisão desde julho de 2019, quando foi demitido da TV Gazeta, onde apresentava o Todo Seu. Ele criticou o fato de não ter uma despedida de seu público, e já atribuiu sua demora em voltar às telas à pandemia do novo coronavírus.

A primeira entrevista que vai ao ar no canal de Ronnie Von no YouTube será com Leda Nagle, na próxima quarta-feira, 7.