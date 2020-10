Duo de Djs JetLag lança a música 'Abraço' com a cantora Agnes Nunes

MB Maria Baqui*

JetLag lança 'Abraço' em parceria com Agnes Nunes - (crédito: Piny Montoro Assessoria de Imprensa/ Divulgação)

As tendências no universo da música mesclam, cada vez mais, estilos e gêneros distintos em uma única composição. É comum, atualmente, ouvir uma música eletrônica com vocal inspirado na nova MPB, por exemplo. Este é o caso de Abraço, lançada nesta sexta-feira (2/10), pelo duo JetLag, pela Dj Mary Mesk e pela cantora contemporânea da música brasileira Agnes Nunes.

A escolha da voz de Abraço foi a dedo. Em entrevista, Thiago Mansur explicou que ele e Paulo Velloso, que compõem a dupla de Djs, queriam convidar alguém com “vocal impactante” e que combinasse com a “vibe da música”. Como ambos conheciam o trabalho de Agnes por meio das redes sociais, surgiu a oportunidade de chamá-la para a parceria.

“A parte mais feliz deste projeto é ela (Agnes) ter topado participar. Nossa intenção é cada vez dar mais voz às mulheres que são símbolo de força, que representam tanto e que se garantem pelo próprio trabalho. Além disso, Agnes é um expoente negro e feminino na música, é luta. Ficamos muito felizes com a participação dela”, comemorou Thiago Mansur, em entrevista ao Correio.

A letra

Abraço, por mais que tenha sido regravada por JetLag, é uma composição criada em meados de 2015. A letra original é dos artistas Keops, Raony, Dudu Valle e Rodrigo DaSilva e a primeira gravação ficou por conta de Medulla. A nova versão, adaptada por JetLag e pela Dj Mary Mesk, é tida como um “grande dejavu”, visto que fala sobre a importância de demonstrar carinho e afeto por quem tem consideração.

“O single veio a calhar com o momento delicado que estamos vivendo. Termos que nos isolar e ficar longe de quem a gente ama impacta muito na nossa vida. Começamos a perceber como um abraço e uma conexão física faz falta no dia-a-dia. Parece que caiu com uma luva”, disse Thiago.





Videoclipe

A gravação audiovisual da canção foi completamente remota. Os artistas convidaram amigos próximos da dupla, como Anitta, Malvino Salvador, Carolina Dieckmann, Rafa Kalimann e Marcelo Serrado para participarem. Além do mais, Thiago Mansur e Paulo Velloso não deixaram os fãs de lado e os convidaram para compor as filmagens de Abraço.

Cada um dos participantes do videoclipe enviou aos cantores vídeos nos quais abraçam algo importante para eles. Alguns optaram por abraçar cães e gatos. Outros, por sua vez, abraçaram familiares e amigos. No entanto, quem está isolado e sozinho, abraçou aparelhos eletrônicos com fotografias de pessoas queridas.

“Encontrar e pode dar um abraço em quem você ama, estar fisicamente conectado, poder sentir aquele calor com a pessoa é muito importante, mas difícil para o momento. Então, tivemos essa ideia para o clipe”, finalizou Mansur.

O vídeo estará disponível no YouTube a partir das 18h.



*Estagiária sob a supervisão de Roberta Pinheiro