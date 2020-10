Rodrigo Bezerra se apresenta no 'Sextas musicais' desta sexta (2/10)

CB Correio Braziliense

(crédito: DBGG/ Divulgação)

O jazz se mantém vivo nos dias atuais sob a ótica de artistas que buscam inovar em interpretações e arranjos. Em convergência, o Sextas musicais desta sexta-feira (2/10) recebe Rodrigo Bezerra ao lado de Felipe Viegas no piano e de André Braz na bateria. A transmissão será realizada por meio do canal oficial da Casa Thomas Jefferson no YouTube, às 20h.



Os músicos apresentarão versões de clássicos da MPB e composições autorais. O trio utiliza a sonoridade jazzística como linguagem para interpretar a música brasileira. Rodrigo Bezerra iniciou a trajetória musical com a guitarra, ainda na infância. Como produtor, atuou no primeiro álbum da cantora brasiliense Ellen Oléria, Peça, e colaborou com a cantora em apresentações e projetos.

Em 2018, Rodrigo lançou o terceiro disco de canções inéditas intitulado Lugar no mundo. “Neste álbum, que realizei em colaboração com músicos parceiros, tentei abordar uma estética minimalista de canções, deixando espaço para improvisações jazzísticas. Essa é a uma característica do meu trabalho que mantenho como assinatura em minhas apresentações", conta, em material de divulgação.

Serviço



Live Streaming do Sextas musicais

Nesta sexta-feira (2/10), às 20h, no canal oficial da Casa Thomas Jefferson no YouTube. Livre para todos os públicos. Gratuito.