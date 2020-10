Lucas Lucco leva banho de tinta azul em chá de revelação do filho

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

Lucas Lucco e Lorena Carvalho já sabem o sexo do filhinho: é um menino. Para o chá revelação do herdeiro, o casal optou por uma brincadeira que divertiu os fãs. Lucco e Lorena ficaram embaixo de um balde que derrubou um líquido sobre os futuros pais.



A cor da tinta azul foi a responsável por revelar o sexo do bebê. A festinha contou apenas com a presença de alguns familiares e amigos próximos, segundo aponta a revista Quem.

Pelas redes sociais, Lorena contou que não sabia do sexo do bebê e apenas uma amiga tinha sido responsável por guardar o resultado do exame de sexagem fetal.