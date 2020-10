Thomas Jefferson Byrd, ator de filmes de Spike Lee, é encontrado morto

CB Correio Braziliense

Morre, aos 70 anos, Thomas Jefferson Byrd - (crédito: MIREYA ACIERTO/AFP)

O ator norte-americano Thomas Jefferson Byrd morreu neste sábado (3/10), em Atlanta, nos Estados Unidos. À revista Variety, a polícia local confirmou que o artista foi encontrado morto após uma denúncia anônima a respeito de uma pessoa ferida.

Ao chegar ao local, de acordo com os policiais, Byrd estava sem vida, com marcas de bala nas costas. As investigações para saber a causa do crime começaram, mas, até o momento da entrevista à Variety, o departamento policial informou que ainda não havia informações relevantes.

O cineasta Spike Lee, com quem Byrd trabalhou em diversos filmes, lamentou a morte do ator por meio das redes sociais. Ambos trabalharam juntos em algumas produções, como Garota 6, Verão em Red Hook, Chi-raq, A hora do show, A doce sede de sangue, Todos a bordo, Irmãos de sangue e Jogada decisiva.

“Estou triste por anunciar o trágico assassinato de nosso querido irmão Thomas Jefferson Byrd, em Atlanta, na Geórgia. Tom é o meu cara. Todos nós enviamos condolências e bênçãos à família dele. Descanse em paz, irmão Byrd”, escreveu o diretor de cinema.

Além da atuação em filmes, Byrd também interpretou papéis em séries de tv, como Law & order, The last OG e Ela quer tudo, dirigida por Spike Lee.