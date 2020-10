'Musicar na nuvem' ganha edição em comemoração ao Dia das Crianças

CB Correio Braziliense

(crédito: Agenda KB/ Divulgação)

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) apresenta uma edição on-line do projeto Musicar na nuvem a partir de 10 de outubro. O festival de música infantil será em comemoração ao Dia das Crianças e contará com mais de 50 atrações durante seis semanas de apresentações gratuitas transmitidas pelo canal oficial do evento no YouTube e no Spotify.



A programação conta com shows, vivências, oficinas, podcasts e webinários e inclui artistas como a moçambicana Lenna Bahule, os mexicanos Chalanes del Amor, a carioca Bia Bedran e o paulista Hélio Ziskind. O festival conta com o patrocínio do Banco do Brasil, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

“A proposta é envolver criativamente as crianças e as famílias pela brincadeira e o prazer da livre expressão”, explica a curadora Bebel Nicioli, à frente do festival desde 2017. “Fazer música é escutar, dançar, tocar, cantar, desenhar e percutir o corpo. É um processo de experimentação sensível”, completa.

O festival, que já realizou três edições no CCBB Brasília e uma edição no CCBB Belo Horizonte, estrearia neste ano no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas em decorrência da pandemia do novo coronavírus contará com uma programação 100% on-line.

Confira a programação de outubro no Musicar na nuvem

Dia 10/10

11h – Show Tudo quanto é coisa (Farra dos Brinquedos – RJ) – YouTube

15h – Show/Oficina Contação de histórias Tapetearam os livros: O grande Nabo e Mar Azul (Grupo Costurando Histórias – RJ) – YouTube

Dia 11/10

11h – Show Sarau de voar (Cirandinhas Bebê e Cia – RJ) – YouTube

15h – Show Caixinha de ritmos (Fada Magrinha – PE) – YouTube

Dia 12/10

11h – Show ABC do Braguinha (Anna Bello – RJ) – YouTube

15h – Oficina Brincadeiras mirabolantes (Estevão Marques – SP) – YouTube

17h – Podcast Cordel encantado (Mariane Bigio – PE) – Spotify

Dia 13/10

17h – Podcast Um pé de histórias (Juliana Correia / BaObazinhO – RJ) – Spotify

Dia 14/10

20h – Webinar A música tradicional da infância (Lucilene Silva e Lydia Hortélio – BA) – YouTube

Dia 15/10

11h – Vivência desenho, som e movimento (Yasmim Flores – Projeto Pintura viva – SP) – YouTube

Dia 16/10

15h – Vivência desenho, som e movimento (Yasmim Flores – Projeto Pintura viva – SP) – YouTube

17h – Podcast Passarinho, que som é esse? (Hélio Ziskind – SP) – Spotify

Dia 17/10

11h – Show A biblioteca cantante (Bia Bedran – RJ) – YouTube



Dia 18/10

15h às 15h45 – Oficina Passinho e frevo (Passinho Brazil Cia de Dança – RJ) – YouTube

15h45 às 16h – Favela digital (performance) (Passinho Brazil Cia de Dança – RJ) – YouTube



Dia 21/10

20h – Webinar A importância da música e da cultura popular brasileira na formação da criança (Maria Amélia Pereira | Casa Redonda – BA/RJ) – YouTube

Dia 22/10

11h – Vivência desenho, som e movimento (Yasmim Flores – Projeto Pintura viva – SP) – YouTube

15h – Oficina de Percussão corporal (Angelo Mundy | Mundo Aflora e Mairah Rocha | do grupo Barbatuques – SP) – YouTube

Dia 23/10

11h – Oficina Brincando mundo aflora (Mundo Aflora – SP) – YouTube

15h – Vivência desenho, som e movimento (Yasmim Flores | Projeto Pintura viva – SP) – YouTube

Dia 24/10

15h – Oficina Instrumentos reciclados: Fazendo em casa (Marcos China - RJ) – YouTube

17h – Podcast Saberes da floresta (Marcia Wayna Kambeba – PA) – Spotify

Dia 25/10

11h – Show Planeta peteca (Cris Barulins – SP) – YouTube

15h – Oficina de Cordel para crianças (Mari Bigio – PE) – YouTube

Dia 28/10

20h – Webinar Educação musical: um jogo chamado música (Teca Alencar de Brito – SP e Adriana Rodrigues – RJ) – YouTube

Dia 29/10

15h – Oficina Brincantinho (Cris Velasco e Mika Rodrigues – SP) – YouTube



Serviço

Musicar na Nuvem

De 10 de outubro a 15 de novembro de 2020. No YouTube e no Spotify. Acesso gatuito. Livre para todos os públicos.