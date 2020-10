Musiflex e BSB Musical encerram atividades na Asa Norte

PB Paula Barbirato*

(crédito: BSB Musical/Divulgação)

As escolas de música BSB Musical e Musiflex anunciaram o fechamento das unidades da Asa Norte como consequência do impacto que a covid-19 causou no setor econômico. Neste sentido, um grande bazar de instrumentos e equipamentos será realizado nesta terça-feira (6/10) e quarta-feira (7/10), das 9h às 20h, na SCRN 712/713 BL D LJ 48, endereço das escolas.

Dentro do bazar, desde guitarras, violões, baixos e teclados, até apagador de quadro, cadeiras, fones de ouvido e impressora podem ser encontrados. O uso de máscara é obrigatório e protocolos de segurança contra o novo coronavírus serão realizados para o evento, como distribuição de senhas, disponibilização de álcool em gel e limite máximo de pessoas na entrada.

BSB Musical

Acordeon, saxofone, gaita, bateria e guitarra são alguns dos instrumentos oferecidos em cursos pela BSB Musical, que possui 34 anos de história. A escola tem outras unidades espalhadas pela capital e se adaptou ao modelo de aulas virtuais no momento em que a quarentena começou.

Entretanto, a da Asa Norte, assim como outros estabelecimentos, sofreu com a queda de matrículas e as dificuldades gerais enfrentadas no momento. “É triste, porque a gente construiu uma família lá dentro”, diz Alexandre Baz, professor de guitarra, sobre as relações formadas dentro da escola.

Musiflex

Criada em 2015, a fim de democratizar o ensino da música no mundo, a Musiflex oferecia cursos em uma dinâmica flexível, como indica o nome. Assim como, por exemplo, uma academia de ginástica, a ideia era ter uma mensalidade geral e dar liberdade ao aluno para montar a rotina. Jakeane Araújo, que foi aluna da escola entre 2017 e 2019, compartilhou que gostava do valor acessível e de ter a possibilidade de fazer o próprio horário sem ter uma estrita regularidade.

Mesmo com as aulas virtuais, Ismael Ribeiro, professor de bateria, ressaltou a dificuldade também com a diminuição de matrículas e da limitação de alguns instrumentos no on-line. “Boa parte dos alunos utilizavam a estrutura da escola”, acrescenta, para explicar que muitos estudantes não tinham os equipamentos necessários em casa.

Serviço

Bazar BSB Musical e Musiflex

Terça e quarta-feira, das 9h às 20h, na SCRN 712/713 BL D LJ 48.



*Estagiária sob supervisão de Roberta Pinheiro